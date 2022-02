Man heeft seks met vrouw die weerloos is door drank en drugs: twee jaar cel

Een 31-jarige man uit Eindhoven heeft na een avondje stappen seks gehad met een vrouw, terwijl zij zich door drank en drugs niet kon verzetten. De rechtbank in Den Bosch heeft hem daarom tot twee jaar celstraf veroordeeld. Omdat er geen sprake was van dwang, is dit volgens de wet geen verkrachting.

De man ontmoette de vrouw tijdens het uitgaan in Eindhoven. Dat was in juli 2020. Op een gegeven moment belandden zij samen in de keuken van een restaurant. Daar hadden ze seks. Volgens de man had ze daarmee ingestemd, maar de vrouw deed later aangifte van verkrachting.

De vrouw dronk die avond meerdere drankjes en gebruikte cocaïne. Op een gegeven moment voelde ze zich niet goed, waarna een nicht van haar de auto ging halen om weer naar huis te gaan. Dat duurde 25 minuten en in de tussentijd had de man seks met de vrouw.

De man en de vrouw verklaarden later allebei dat de vrouw ondertussen had overgegeven. Volgens de rechtbank was de vrouw zelfs niet volledig bij bewustzijn, waardoor ze geen weerstand kon geven toen de man seks met haar had. Dat blijkt uit de verklaringen van de vrouw en haar nicht. Op camerabeelden is ook te zien dat ze bij het verlaten van het restaurant niet meer op haar eigen benen kon staan.

Enorme impact

Volgens de rechtbank was er die avond geen sprake van dwang, omdat het slachtoffer door haar kwetsbare toestand niet toe in staat was zich te verzetten tegen de seksuele handelingen. Het wordt juridisch gezien daarom geen verkrachting genoemd, maar er staat wel evenveel straf op als bij een verkrachting.

Volgens de rechtbank stond de man niet stil bij de gevolgen voor de vrouw en maakte hij grof misbruik van haar kwetsbaarheid. Hij neemt ook geen verantwoordelijkheid voor zijn daad. De man zegt juist dat het initiatief vanuit de vrouw kwam. "Hiermee laat hij zien dat hij ook nu nog niet inziet dat zijn handelen volstrekt ontoelaatbaar was", meent de rechtbank.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat deze gebeurtenis enorme impact heeft op het slachtoffer. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar.