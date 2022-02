Leven tijdens corona in alledaagse foto's: 'Dit gaat de geschiedenis in'

De Tilburgse fotografe Maria van der Heyden legt al sinds het begin het leven van alledag tijdens corona vast. Ze dacht dat ze na een maand of twee wel klaar zou zijn, maar na twee jaar is ze nog steeds bezig: “Dingen waar je nu niet meer bij stilstaat. Dat je met je elleboog de deur openmaakt, dat mensen bij het oversteken niet het knopje wilden induwen.”

900 foto’s van de coronacrisis zijn allemaal gratis te zien en te downloaden via de site van het Regionaal Archief in Tilburg. Astrid de Beer: “Ik liep al in de eerste week van het thuiswerken tegen de muren omhoog. Want ik wist dat dit niet zo maar over was. Dit is belangrijk en gaat de geschiedenisboeken in. Ik ben zelf historicus en vind het ook een taak van het archief om de samenleving vast te leggen.”

Astrid wilde niet aan mensen vragen om foto’s op te sturen van hun leven in coronatijd: “Dan krijg je vijfhonderd foto’s van hartjes voor de zorg en teddyberen voor het raam. Wij wilden alle kanten van de maatschappij door een professionele fotograaf laten vastleggen.” En dat werd dus Maria van der Heyden. Astrid en haar collega Teuntje van der Wouw laten zes foto's zien die indruk op hen maakten.

1. Bezoek in het verzorgingshuis

Teuntje: “Als je in een verzorgingshuis zat, werd je een speciaal kamertje ingereden, waar je bezoek mocht ontvangen. Achter plastic en rood-wit lint. Dit kun je niet in woorden vastleggen.” Astrid: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden.”