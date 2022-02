De Doeverensche Sluis wordt weer het verborgen pareltje dat het ooit was

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 De Doeverensche sluis: Een verborgen vergeten stokoud pareltje wordt gerestaureerd

Balken moesten voorkomen dat de 'vermoeide' 19e-eeuwse muren van de Doeverensche Sluis in de polder tussen Heusden en Elshout zouden instorten. In die oude dikke muren waren door weersinvloeden én verwaarlozing enorme scheuren ontstaan, waarin planten en zelfs bomen kans hadden gezien om te wortelen. Het rijksmonument wordt nu gerestaureerd en dat kost ongeveer 1 miljoen euro.

Rob Bartol Geschreven door

Komend najaar kunnen wandelaars en fietsers weer gebruik maken van de populaire route over de Doeverensche Sluis, althans dat is de bedoeling. Nu is dat vanwege de ingrijpende restauratie onmogelijk. Het bruggetje over de sluis is weg, het sluiscomplex is compleet uitgegraven en de weg daarnaartoe is afgezet. De historische sluis ligt aan de Zeedijk, een dijk ten noorden van het dorp Elshout, die eeuwen geleden is aangelegd vanwege de Sint Elisabethsvloed van 1421.

"Die stenen zijn ze aan het afpellen."

Die dijk is een geliefde fietsroute, met als belangrijkste punt de Doeverensche Sluis. Op de sluis hebben metselaars voorlopig de plaats ingenomen van wandelaars en fietsers. Metselaars van het aannemingsbedrijf Van der Ven zijn nu bezig met het bekloppen van bakstenen die los of vast zitten in de metersdikke sluismuur.

Wijnand de Radder.

Wijnand de Radder, projectleider van de restauratie: "Als de stenen worden beklopt dan horen deze vakmensen of ze nog hergebruikt kunnen worden. De oude stenen maken we dan schoon en hergebruiken we bij deze restauratie. Ze worden dan aan de buitenkant gebruikt, zodat de sluis er weer authentiek uitziet. In de binnenmuren plaatsen we straks nieuwe stenen.”

"Het is echt magnifiek vakwerk."