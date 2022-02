Jongens (13 en 14) gooien molotovcocktails tegen flats en filmen dit

Drie jongens van 13 en 14 jaar oud zijn woensdagochtend opgepakt voor het gooien van molotovcocktails tegen een muur van twee flats aan de Kapelmeesterlaan in hun woonplaats Tilburg. Op een van hun telefoons stonden filmpjes van brandstichtingen.

Een week geleden deed het drietal dat voor het eerst. Het zorgde voor een vuurzee onder de galerij en roetsporen op de muren, zo meldt de politie. Een dag later gooiden de jonge verdachten opnieuw met flessen met brandende inhoud, ditmaal bij een andere flat op de Kapelmeesterlaan.

De daders renden weg richting de skatebaan. Daar werden lege flesjes gevonden waar wasbenzine in gezeten had. Verder bleek dat er onlangs ook op soortgelijke wijze brand was gesticht bij een hangplek aan de Bartokstraat en een garagedeur aan de Sibeliusstraat.

Door onderzoek en het bekijken van camerabeelden kwam de politie bij het drietal uit. Zij werden woensdagochtend aangehouden. Op een van hun telefoons stonden filmpjes van brandstichtingen. De jongens worden verhoord in bijzijn van een van de ouders en een advocaat.