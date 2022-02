De nieuwe carnavalskraker van Lamme Frans: Fijnfisjenie!

Lamme Frans en Koen Wijn

Gedonder in de glazen! Carnavalsicoon Lamme Frans was vrijdagochtend te gast bij Omroep Brabant om zijn nieuwe carnavalsplaat te laten horen. Het is het nieuwe openingsnummer van 3 Uurkes Vurraf: Fijnfisjenie!

Lamme Frans deed zijn onthulling tijdens Wakker!, de ochtendshow van Omroep Brabant. Daar werd presentator Koen Wijn overvallen rond negen uur. Met veel tamtam onderbrak Lamme Frans de uitzending en trok vervolgens alle aandacht naar zich toe. Maar hij had dan ook een stevige primeur, zijn nieuwste carnavalsplaat: Fijnfisjenie! “Normaal is het al een feestje in de ochtend", zegt Koen Wijn. "Maar nu ging echt het dak eraf. Stond ie daar opeens met zijn confetti-knallers!”

"Hij klinkt als een klok en nestelt zich in je oor."

En de nieuwe aanwinst? Die werd uiteraard goedgekeurd door Koen. “Ja, dit is er een hoor. Heel veel is voor ons geheim gehouden. Er zoemden al maanden geruchten dat onze kreet ‘Fijnfisjenie’ gebruikt zou worden. Verder wist ik écht niets. Hij klinkt als een klok en nestelt zich in je oor!” Het nummer Fijnfisjenie van Lamme Frans wordt meteen het nieuwe openingsnummer van 3 Uurkes Vurraf. Het succesnummer met dezelfde titel van de Gebroeders Ko krijgt na elf jaar een mooie plek in de eregalerij van 3 Uurkes Vurraf. Het nummer van Lamme Frans wordt de herkenningsmuziek van alles wat bij Omroep Brabant met carnaval te maken heeft. Een hele eer vindt Lamme Frans: "Dat is een grote droom, kei leuk. En een hele grote eer, alsof je het Wilhelmus mag zingen op de middenstip." Kijk hier naar de video van het nieuwe nummer:

