RKC loopt halve finale beker mis na onnodige fouten en gemiste kansen

Verslagenheid bij Yassin Oukili na de 0-1 (Foto: OrangePictures)

RKC is er niet in geslaagd de halve finale van de beker te bereiken. In eigen huis gingen de Waalwijkers met 0-4 onderuit tegen AZ. De nederlaag had de thuisploeg volledig aan zichzelf te wijten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Er waren net dertig minuten gespeeld toen de wedstrijd in Waalwijk al beslist was. RKC had kinderlijk eenvoudig een plek in de halve finale weggegeven. Dat was op drie manieren te verklaren. B-elftal

Het begon al met de opstelling waarbij RKC-trainer Joseph Oosting koos voor negen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Willem II. Hij koos vooral voor de B-garnituur. Iets wat hij vaker deed dit toernooi tegen bijvoorbeeld ADO en Harkemase Boys. Maar ook tegen AZ kiezen voor de reserves was een meer dan verkeerde inschatting. De Alkmaarders zijn van een ander kaliber dan de voorgaande tegenstanders. Toch wist RKC dat het AZ kon verslaan. Dat had het notabene nog gedaan in de allereerste speelronde.

