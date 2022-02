Automobilist ramt flatwoning in Oss en gaat ervandoor

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Automobilist rijdt tuinhekje omver, ramt flatwoning en vlucht

Een automobilist is woensdagavond gevlucht nadat die in Oss tegen een flatwoning aan was gereden. Kort daarvoor reed de bestuurder een tuinhekje omver. Dit gebeurde aan de Johannes Zwijsenlaan.