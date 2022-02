Politie sluit Eindhovense coffeeshop na inval: te grote drugsvoorraad

De politie heeft woensdagavond een inval gedaan bij coffeeshop Indian aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. De politie vond in de zaak naar eigen zeggen een “grote hoeveelheid softdrugs" en heeft de coffeeshop gesloten.

Een coffeeshop mag volgens de wet niet meer dan 500 gram aan softdrugs als handelsvoorraad in huis hebben. Daar ging Indian woensdag ver overheen, meldt een politiewoordvoerder. “Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden”. Over de reden van de inval wil de politie nu nog niets kwijt.

Donderdag brengt de politie meer informatie naar buiten. “De recherche doet momenteel nog onderzoek.”

In dat lopende onderzoek werden woensdag meerdere Eindhovense panden gecontroleerd. Wat daarin werd aangetroffen, wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.