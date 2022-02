Vechtende fysio Reinier de Ridder gaat weer voor de wereldtitel

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Reinier de Ridder maakt zich als vechtende fysio klaar voor titelstrijd in MMA

Reinier de Ridder (32) uit Breda helpt als fysiotherapeut mensen op de been, maar tuigt als professioneel kooivechter zijn tegenstanders af. Op 25 februari verdedigt 'de vechtende fysio' in Singapore zijn MMA-wereldtitel. Reinier traint dagelijks in zijn eigen sportschool, pal naast de fysiopraktijk, die pas is geopend.

Ronald Strater Geschreven door

'Auw!' Na wat duwen en trekken, komt er een benepen pijnkreet uit de rijkelijk getatoeëerde man op de behandeltafel. Het klinkt wat vreemd, maar hij is een van de gelukkigen die in het drukke schema van fysiotherapeut Reinier de Ridder past. Want de Bredanaar staat misschien nog wel vaker op de judomat, dan naast de behandeltafel. "Het is voor mij een heel fijne en mooie combinatie. Ik help graag mensen met fysiotherapie en de sport is echt voor mezelf. Daar kan ik mijn passie en energie in kwijt. Het is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven en zorgt voor balans."

De nog ongeslagen De Ridder had vanwege de coronacrisis vorig jaar op 29 april zijn laatste kooigevecht en kroonde zich toen tot wereldkampioen in de klasse tot 103 kilo. Die titel gaat hij op 25 februari verdedigen in Singapore. Tegenstander is Kiamrian Abbasov die uitkomt voor Kirgizië, een land in Centraal-Azië. "Het is frustrerend om zo lang te wachten en ben blij dat ik weer mag", zegt de MMA-vechter, die tijdens wedstrijden gebruik kan maken van (kick)boksen, Braziliaans jiujitsu, judo en worstelen. "Ik train dan ook ongelooflijk hard naar deze partij toe. Ik ga twee tot drie keer per dag tot het gaatje. Abbasov is een goede vechter en kampioen van een gewichtsklasse lager. Hij wil nu in mijn klasse de titel pakken, maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga daar een stokje voor steken."

Zelfverzekerd loopt Reinier door zijn pas geopende sportschool Combat Brothers in Breda. Het is lekker druk bij de les Braziliaanse jiu jitsu. De wereldkampioen is een autoriteit in wat hij doet. Maar hoewel vechtsport in Nederland aan populariteit wint, kan Reinier nog altijd rustig over straat. De kooivechter heeft hier (nog) niet het statuur van bijvoorbeeld kickbokskampioen Rico Verhoeven. "Nederland is wat dat betreft een apart land, want we geven niet zo heel snel aandacht aan topsporters", zo relativeert de wereldkampioen. "Maar ondertussen zijn we wel één van de grootste vechtsportlanden ter wereld. Je kan mij qua prestatie best vergelijken met Rico Verhoeven. Al doet hij alleen kickboksen en ik doe alle vechtsporten bij elkaar. Rico is bekender in Nederland, maar ik in Azië. Toch mooi als we allebei succesvol kunnen zijn."

