Valpartij van Mathieu van der Poel is mooiste sportfoto: 'Mazzel gehad'

Duikelende Mathieu van der Poel sportfoto van het jaar

De foto van Mathieu van der Poel die op de Olympische Spelen over de kop ging is gekozen tot Nederlandse Sportfoto van het Jaar. De foto is in Tokio gemaakt door ANP-fotograaf Robin van Lonkhuijsen. “Ik had de mazzel dat ik de goede plek had gekozen.”

Van der Poel was vorig jaar op de Spelen de grote favoriet voor het goud bij het mountainbiken. Jarenlang had hij naar die race toegeleefd. Speciaal daarvoor was hij ook voortijdig gestopt in de Tour de France. De val in de eerste ronde op het olympisch parcours betekende het einde. Een plank die er bij de training wel lag, was in de wedstrijd weggehaald. Dat was niet bij Van der Poel bekend die nu nog kampt met rugklachten die mede te maken hebben met die val.

"Jee, dat is Mathieu van der Poel."