Zijn vader kreeg kanker dus liet Koen (10) zijn haar groeien voor een pruik

Koen (10) doneert zijn haren aan goed doel

Drie jaar lang is hij niet naar de kapper geweest: de tienjarige Koen uit Bergeijk 'spaarde' zijn haar. Toen zijn vader kanker kreeg, liet Koen het groeien. Zodat hij zijn lange lokken kon doneren aan de Stichting Haarwensen. En zijn missie slaagde: inmiddels is het weer wennen aan een kort koppie.

Tais Lourinho da Silva Geschreven door

Het idee om zijn haren te laten groeien ontstond toen de vader van Koen in 2018 zelf de diagnose kanker kreeg. Zijn vader moest zijn eigen haren laten wegscheren. Koen besloot toen als zevenjarige dat hij zijn haren zou laten groeien. Omdat hij het belangrijk vindt dat mensen die door ziekte hun haren verliezen een pruik kunnen opzetten. "Mijn oma vroeg aan me of ik mijn haren een keer wilde laten groeien", zegt Koen. "Toen besloot ik dat ik mijn haren wilde doneren voor een pruik." Het duurde in totaal zo'n drie jaar totdat de haren van Koen de minimale lengte had bereikt om te kunnen doneren.

"Ik hoop dat oma trots is".

Toen die minimale lengte was bereikt, sloeg toch even de twijfel toe. Vrienden, familie en natuurlijk Koen zelf waren inmiddels aan zijn lange haren gewend. Toch zette Koen door. Zijn oma was inmiddels overleden, maar voor haar wilde hij zijn haar toch afknippen. Hij had het haar immers beloofd. "Toen ik bij de kapper zat dacht ik aan oma. Ik hoop dat zij het ook heeft kunnen zien en dat ze trots is", zegt Koen. Koen moet nog wel even wennen aan zijn nieuwe kapsel. Zo zet hij nu vaker zijn capuchon op buiten omdat het een stuk kouder aanvoelt in zijn nek. Maar het kost ook een stuk minder tijd om zijn haren te drogen. "Ik kan soms niet geloven dat mijn haren echt weg zijn. Het voelt nu een stuk lichter aan", vertelt hij lachend. Ook zijn vrienden vinden het een mooie actie. "Ze maakten wel al snel grapjes zoals 'Ben jij nieuw hier?' en 'Ken ik jou al?''.

"Ik hoop dat het mensen inspireert."