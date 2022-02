Rico Verhoeven op weg naar Hollywood: cameraploeg legt alles vast

Kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren is de afgelopen anderhalf jaar gevolgd door een cameraploeg. Het resultaat is de vierdelige tv-serie 'RICO: Dream Big' die vanaf 4 maart te zien is op Amazon Prime Video.

Verhoeven maakte zelf het nieuws bekend door op zijn Instagramkanaal een trailer te delen. “Dit is een speciaal moment voor mij”, schrijft hij erbij. In de serie draait het niet alleen om Rico’s sportcarrière, ook een andere grote droom van de Brabander komt aan bod. “Het gaat over mijn reis van ‘slechts’ een atleet tot een acteur.”

Rol in Undercover

Het is geen geheim dat Verhoeven een toekomst in Hollywood ziet zitten. Al vaker zei hij dat hij in voormalig worstelaar en inmiddels populair acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson een groot voorbeeld ziet. “Waarom zou ik de sport ook niet gebruiken als opstap naar films?”, horen we hem in de trailer zeggen. De eerste stap heeft Rico trouwens al gezet met een klein rolletje in het laatste seizoen van Undercover.

Overigens zit de documentaire vol bekende gezichten. Zo zien we naast Frank Lammers en Jandino Asporaat, ook de bekende Hollywoodster Mark Wahlberg voorbijkomen.