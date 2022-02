Dief die beveiligingscamera's steelt, krijgt een laatste kans van rechter

Een 42-jarig Eindhovenaar is veroordeeld voor de diefstal van een groot aantal beveiligingscamera’s, twee winkeldiefstallen en de bedreiging van een supermarktmedewerker. Hij krijgt 240 uur taakstraf, zo bepaalde de rechter. Omdat hij zijn leven gebeterd heeft, hoeft de man niet de gevangenis in.

De man haalde tussen juni en augustus 2020 beveiligingscamera’s van winkelgevels, huizen en een restaurant. Dit deed hij in Eindhoven en Veldhoven. In Best stal hij twee deurbelcamera’s uit een bouwmarkt. Ook nam hij een lokfiets mee en had hij een gestolen auto in bezit.

De man werd betrapt in een supermarkt in Eindhoven toen hij flessen shampoo en vlees weghaalde. Hij bedreigde daar ook een supermarktmedewerker.

Afscheid van crimineel leven

In het verleden is hij vaker veroordeeld, onder meer voor bedreigingen. Toch geeft de rechtbank hem een laatste kans. Volgens de rechtbank heeft hij door een ‘tragische gebeurtenis in zijn leven’ afscheid genomen van zijn criminele gedrag.

Hij is gestopt met het gebruiken van harddrugs en is vertrokken uit Eindhoven. De man heeft een nieuwe relatie en die zorgt voor rust in zijn leven.

Een gevangenisstraf zou die positieve ontwikkeling in zijn leven doorkruisen, denkt de rechter. Daarom krijgt hij een maximale taakstraf van 240 uur, die hij niet in Eindhoven hoeft uit te voeren. Als stok achter de deur is wel een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd.