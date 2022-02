FC Eindhoven wil promoveren, clubman Pascal Maas rust niet voor dat lukt

FC Eindhoven draait een goed seizoen en dus mag er gedroomd worden van promotie naar de Eredivisie. Dat lukte voor het laatst in 1975. Dromen van de Eredivisie is iets clubman en assistent-trainer Pascal Maas al jaren doet. Hij was er als speler al twee keer heel dichtbij.

Maas was twaalf jaar speler bij de club en inmiddels is hij al heel wat jaren assistent aan de Aalsterweg. Zijn ervaringen uit die tijd neemt hij mee naar het heden. Hij wil met zijn FC Eindhoven naar de Eredivisie. “Dit jaar moeten we juist net wél promoveren. Na twee keer net niet wil ik toch wel graag naar de Eredivisie.”

Bij de vraag of Pascal Maas als speler van FC Eindhoven ooit zo’n succesvol jaar had bij de club, komt de huidig assistent-trainer met verhalen uit de jaren negentig. “We waren toen twee keer echt heel dichtbij promotie. We hebben toen beide keren in de laatste minuten verloren, van VVV en FC Den Bosch. Die wedstrijden werden toen zelfs gespeeld in het Philips Stadion.”

Maar bij mensen rondom de club lijkt promotie eerder een verboden woord dan dat die ambitie hardop wordt uitgesproken. “We moeten ook kijken wat realistisch is. Directe promotie lijkt iets te hoog gegrepen maar we weten dat in de nacompetitie alle clubs evenveel kans hebben", zegt Maas. "Ik durf wel uit te spreken dat we de play-offs gaan halen. Dat is al heel knap. Er zijn veel clubs die hoge doelstellingen hadden en nu moeten vechten voor een plek in het linkerrijtje.”

In het huidige kalenderjaar heeft FC Eindhoven nog niet verloren en kreeg het pas één doelpunt tegen. Indrukwekkende cijfers, ziet ook Maas. “De puzzelstukjes kloppen nu. We verloren op een gegeven moment van Jong Ajax en Ermelo in de beker. Daarna wonnen we bij Excelsior en is de weg naar boven definitief ingezet. We zijn moeilijk te verslaan, dat is een feit.”