Inval bij coffeeshop: honderden kilo’s drugs en geld gevonden

De politie heeft woensdag ruim driehonderd kilo softdrugs en grote sommen geld gevonden op meerdere locaties in Eindhoven en Nuenen. Onder meer bij coffeeshop Indian aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven viel de politie binnen, daar werd meer drugs dan toegestaan gevonden.

Het hele onderzoek was gericht op een vervoerder van softdrugs. Een 41-jarige man uit Best reed met zijn auto langs opslaglocaties waar hij de drugs ophaalde en wegbracht naar onder andere de coffeeshop in Eindhoven. De man uit Best is opgepakt.

Bij een inval in het huis van de coffeeshopeigenaar in Eindhoven werd een groot bedrag contact geld gevonden. De recherche doet verder onderzoek. De drugs wordt vernietigd.

