Burgemeester Den Bosch is hoopvol over carnaval na coronaversoepelingen

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is positief over de kansen voor het carnaval in Oeteldonk na de versoepelingen die het kabinet van plan is door te voeren. Een definitief besluit daarover wordt volgende week genomen.

Minister Ernst Kuipers stuurde donderdag een brief naar de Tweede Kamer met onder meer het voornemen om cafés langer open te houden. Ook zou de anderhalvemeter-regel en de vaste zitplaats vervallen. Als dat allemaal doorgaat dan is dat positief voor het carnaval, al blijven er beperkingen. Het feest kan alleen worden gevierd in de horecazaken en op de terrassen. In de openbare ruimte is er dan bijvoorbeeld geen versterkte muziek of een aanbod van horeca.

“Op basis van dit voorstel, zouden de versoepelingen van het kabinet ook ruimte maken voor carnaval. Dat is heel fijn. Voor de samenleving, de inwoners van ’s-Hertogenbosch en de horeca. De zorg voor carnavalstoerisme blijft. Er is minder ruimte om carnaval te vieren dan andere jaren. En dat zou betekenen dat mensen carnaval vieren in hun eigen gemeente, en niet moeten afreizen naar een andere", laat de Bossche burgemeester weten.

Of de versoepelingen echt doorgaan hangt nog af van het advies van het OMT en het verloop van de besmettingscijfers.