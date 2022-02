Politie lost schot om man aan te houden 'die met mes liep te zwaaien'

De politie heeft donderdagnacht geschoten om een man te kunnen arresteren op de parkeerplaats van het Holiday Inn-hotel aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven.

"De aanhouding vond plaats na een melding dat daar een verwarde man met een mes liep te zwaaien", laat een woordvoerster van de politie weten. "Hij is, ondanks dat hij zich verzette, aangehouden."

Mes

Bij de aanhouding raakte niemand gewond. Of het mes, waarover in de melding werd gesproken, ook is gevonden kon de woordvoerster vrijdagochtend vroeg nog niet zeggen.