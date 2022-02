Van Gerwen verrast wereldkampioen, maar verliest in 2e ronde Premier League

Michael van Gerwen moest donderdag zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton (foto: Taylor Lanning/PDC).

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de tweede speelronde van de Premier League darts op zijn naam te schrijven. De Vlijmenaar verloor donderdagavond in de tweede ronde. De Welshman Jonny Clayton was te sterk voor hem.

Van Gerwen begon de tweede speelronde nog knap, met een indrukwekkende 6-1 zege op regerend wereldkampioen Peter Wright. De Schot had de vorige speelronde nog op zijn naam geschreven. Kantelen

Van Gerwen begon daarna ook geweldig aan zijn wedstrijd tegen Clayton. Hij noteerde na enkele legs een gemiddelde van liefst 120 met drie pijlen en kwam 4-1 voor. Maar Van Gerwen zag de Welshman knap terugkomen en het duel kantelen. Bij een stand van 4-5 slaagde Van Gerwen er niet in 89 uit te gooien via bullseye. Clayton profiteerde en had aan een pijl voldoende om 32 te finishen en zo de wedstrijd met 6-4 te winnen. Clayton, die in zijn eerste duel van donderdagavond had afgerekend met Michael Smith, won vervolgens ook de finale van de tweede speelronde. Daarin klopte hij de Engelsman Joe Cullen met 6-4. Andere opzet

De Premier League darts is dit jaar anders opgezet dan voorafgaande jaren. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. De halvefinalisten ontvangen twee punten, de verliezend finalist drie punten en de winnaar vijf punten. Wright won vorige week de eerste speelronde. Van Gerwen sneuvelde in die eerste speelronde in de eerste ronde. De Vlijmenaar moest toen zijn meerdere erkennen in de Schot Gary Anderson.

