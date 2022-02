Lamme Frans supertrots op openingsnummer 3 Uurkes Vurraf: 'Een grote droom'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lamme Frans komt zijn nieuwe carnavalskraker laten horen

Het is misschien wel de grootste eer in carnavalsland: het openingsnummer zingen van 3 Uurkes Vurraf. Niemand minder dan Lamme Frans heeft een nieuwe carnavalskraker gemaakt om carnaval mee af te trappen. Fijnfisjenie! Vrijdagochtend kwam hij naar de radiostudio om het resultaat te laten horen. "Dit is alsof je het Wilhelmus mag zingen op de middenstip."

Imke van de Laar Geschreven door

Gewapend met een confettikanon, toeters en een pilsje komt Lamme Frans de radiostudio binnen, waar op dat moment Koen Wijn de ochtendshow Wakker! presenteert. Als die de nieuwe carnavalskraker van Lamme Frans instart, gaat het dak eraf. Hossend gaan samen door de studio.

"3 Uurkes Vurraf is het mooiste wat er is."

Als hij weer een beetje op adem is gekomen legt Lamme Frans uit: "Het is vaak moeilijk om je plaat op de radio te krijgen dus ik ben gewoon naar binnen gegaan. Effe snippers erin en een beetje feest maken. We hebben al lang genoeg ellende gehad." Fijnfisjenie! is niet alleen zijn nieuwe carnavalskraker. Het wordt ook de herkenningstune tijdens carnaval bij Omroep Brabant en het openingslied van 3 Uurkes Vurraf. Een grote eer voor Lamme Frans. "Drie Uurkes Vurraf is het mooiste wat er is. Dan gaat het echt beginnen, dan voel je het kriebelen. We gaan aftellen van elf naar nul en dan kom ik. Dat is een grote droom. En een grote eer, alsof je het Wilhelmus mag zingen op de middenstip."

"Dit gaat een grote ontploffing worden."

Lamme Frans kan nog nauwelijks geloven dat carnaval over twee weken toch los lijkt te gaan barsten. "Dat hadden we allemaal niet durven dromen. Dit gaat een grote ontploffing worden. We gaan weer aan de gang. Heel Brabant en Limburg gaan dwars door het behang." Toch is de agenda van Lamme Frans nog niet vol. "Ik ben nog niet veel gebeld voor optredens. Maar mijn telefoon staat aan," zegt hij lachend. "Na de persconferentie dinsdag mag iedereen bellen. Dan kom ik gewoon, geen probleem." Het nieuwe nummer van Lamme Frans: