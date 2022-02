Jeffrey uit Zevenbergen maakt 's werelds eerste carnavalsgame

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Als er geen optocht is dan bouw je die toch gewoon zelf?

Voor wie geen genoeg kan krijgen van carnavalsoptochten, komt er binnenkort een videospel: Carnaval Simulator. In het spel dat Jeffrey van der Wal (22) uit Zevenbergen heeft gemaakt, kun je een eigen carnavalswagen maken en in de optocht meerijden. "Je kunt van alles op de wagen zetten, het is heel vet."

Jeffrey is in maart vorig jaar begonnen met het bouwen van 's werelds eerste carnavalsgame. Toen de optochten namelijk niet doorgingen vanwege de coronapandemie, baalde hij als een stekker. Hij wilde iets leuks bedenken. "Ik zag een video over mensen die met lego optochten nabouwden en dacht: dat kan ik nog beter. Ik wilde digitaal iets maken, waar van alles mogelijk is met muziek en lichtjes. Dat leek me vet." Jeffrey heeft namelijk altijd al van carnavalswagens gehouden. "Toen ik klein was tekende ik al carnavalswagens en toen ik ouder werd, ben ik op YouTube een eigen kanaal gestart voor mooie carnavalsoptochten." Nu werd het tijd voor iets nieuws: de Carnaval Simulator.

"De lichtjes knipperen mee op de maat van de muziek."

In het spel kun je zelf carnavalswagens bouwen. "Je begint met een lege wagen en kun allerlei stukken erop zetten, een beetje zoals Legoblokjes", vertelt de student Informatica. Hij spreekt vol enthousiasme over zijn game. "Je kunt alles aanpassen: lichtjes, lichtpatronen, muziek. Je kunt ook je eigen muziek erin laden. De lichtjes kunnen dan weer knipperen op de maat van de muziek." Is de wagen af, dan ga je ook doen waar hij voor bedoeld is: in een optocht meerijden. "Ik heb het centrum van Standdaarbuiten nagemaakt, daar rijden alle wagens dan doorheen als ze af zijn. Er komen ook nog andere steden bij, daar ben ik druk mee bezig."

"Tijdens de optocht beoordeel je elkaars wagens."

Het doel van het spel is een zo mooi mogelijke wagen te bouwen. "Je kunt tegen anderen spelen en dan tijdens de optocht elkaars wagen beoordelen, maar je kunt ook tegen de computer spelen. Ik heb een algoritme gebouwd dat op een bepaalde manier kan bepalen hoeveel punten je krijgt." Als je wint, krijg je prijzengeld waarmee je nieuwe onderdelen voor je wagen kunt kopen. Jeffrey heeft het spel helemaal alleen gemaakt en is er enorm enthousiast over. "Het kost wel veel tijd. Ik heb ook van alles zelf moeten leren wat ik niet op mijn opleiding leer. Maar ik ben er blij mee." Hij heeft het spel zelfs in meerdere talen gemaakt. "Ik heb natuurlijk een versie in het Brabants, maar ook in het Engels, Portugees en Frans."

"Het liefst had ik het spel nu uitgebracht, maar het is nog niet af."

Het duurt wel nog even voordat de Carnaval Simulator echt te spelen is. "Ik ben er volop mee bezig, maar ik denk dat ik het ergens volgend jaar pas uit kan brengen. Het liefst had ik het nu gedaan, maar het is nog niet af." In bovenstaande video is wel al een voorproefje van de Carnaval Simulator te zien. Lees alles over carnaval op onze themapagina.