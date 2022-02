Jelen Franjic toch in Oranje tweemansbobslee op Olympische Spelen

Jelen Franjic uit Breda debuteert maandag al op de Olympische Spelen. Hij zit dan als remmer in de tweemansbobslee van piloot Ivo de Bruijn. Vrijdag werd besloten dat 21-jarige Jelen de plek krijgt.

Jelen Franjic zit met zijn oudere broer Janko ook in de viermansbob. Ze zijn al een tijdje in China en daar viel pas het besluit wie er maandag in de tweemansbob mag plaatsnemen. De viermansbob komt volgend weekend pas in actie.

Ivo de Bruin en remmer Jelen Franjic speelden in de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz geen rol van betekenis. Ze sloten het wereldbekerseizoen af met een zeventiende plaats.

De Nederlandse bobbers hadden niet aan de kwalificatie-eisen voor Peking voldaan, maar NOC*NSF streek over haar hart. Omdat ze toch aanwezig zijn met viermansbob kan Nederland ook met de tweemansbob meedoen aan de Spelen.

Hun eerste wedstrijddag is maandag.

13.05-14.10 uur: run 1

14.40-15.45 uur: run 2

Dinsdag is het vervolg.

13.15-14.20 uur: run 3

14.50-15.35 uur: run 4

