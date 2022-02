Roger Schmidt heeft nagenoeg fitte selectie voor wedstrijd tegen Vitesse

Na twee competitienederlagen moet PSV zaterdag weer eens winnen. Dat moet gebeuren op bezoek bij Vitesse. Een lastige tegenstander maar Roger Schmidt kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie.

In het Gelredome kan de Duitse oefenmeester geen beroep doen op André Ramalho, Maxi Gomez en Ryan Thomas. Marco van Ginkel keert terug uit de ziekenboeg en stond vrijdagmiddag weer op het trainingsveld.

Over de geblesseerden had Roger Schmidt wel goed nieuws. Sterkhouder Ramalho is mogelijk eerder dan verwacht terug. Volgende week gaat de Braziliaan uit het gips waarna de trainer hem misschien voor april nog terugverwacht.

Noni Madueke

Afgelopen dinsdag won PSV overtuigend in de kwartfinale van de beker van NAC. Uitblinker in die wedstrijd was de teruggekeerde Noni Madueke. Ondanks dat hij maar 45 minuten meedeed was de aanvaller trefzeker.

Toch wil Schmidt de Engelsman niet al te hoge druk op leggen. “We geven Noni rustig de tijd om terug te keren. We leggen hem niet te veel druk op.”

De aanvaller is ook nog niet 100 procent fit. “Drie wedstrijden in de week zijn te veel voor Noni. Maar afgelopen dinsdag heeft aangevoeld als een stevige training. Hij kan morgen dus weer meedoen.” Al liet de Duitser nog in het midden of Madueke ging starten.”