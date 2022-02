Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Aangereden ree belandt in een sloot, brandweer redt het dier

Op de Overasebaan in Rijsbergen is vrijdagavond rond halfzeven een ree aangereden door een auto. De ree belandde daardoor in een sloot langs de weg. Brandweerlui hebben het dier uit de sloot gehaald.

Bij de reddingsactie legde een brandweerman een deken over de ree om het dier te kalmeren. Dat lukte, waarna hij de ree kon optillen en het op de kant heeft gezet. Medewerkers van de dierenambulance legden met hulp van brandweerlieden het dier op een brancard. De gewonde ree is naar de dierenopvang in Zundert gebracht.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

