Overvallers trekken deur van taxi open en proberen passagiers te beroven

Politieonderzoek na poging beroving in taxi Eindhoven

Op de Flowcoatstraat in Eindhoven is vrijdagnacht geprobeerd een 43-jarige man en een 26-jarige vrouw die in een taxi zaten te beroven. Twee verdachten bedreigden de slachtoffers rond halfeen met iets dat op een vuurwapen leek.

"Toen de taxi stilstond op de Flowcoatstraat werd de deur van de taxi plotseling opengetrokken door de twee verdachten", laat een politiewoordvoerder weten. "Zij probeerden de twee Eindhovenaren te beroven." De taxichauffeur ging er bij het zien van het wapen snel vandoor. Daarop sloegen de overvallers op de vlucht. Bivakmutsen

De twee daders droegen volgens een 112-correspondent bivakmutsen. Ze hadden donkere kleren aan en waren gemaskerd. Waarheen zij vluchtten, is niet duidelijk. Een signalement van hen is nog niet bekendgemaakt.

De politie kwam massaal naar de Flowcoatstraat in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).