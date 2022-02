Ireen Wüst na moeizame ploegenachtervolging: 'Dit was ondermaats'

De Nederlandse schaatssters hebben zich bij de Olympische Spelen met heel veel moeite geplaatst voor de halve finales van de ploegenachtervolging. Nederland werd derde met een grote achterstand op de nummer twee. Vier van de acht landen gingen door. Ireen Wüst oogde na afloop terneergeslagen. "Dit was ondermaats. Wij kunnen beter."

Wüst, die samen met Irene Schouten en Antoinette de Jong een ploeg vormt, wist in de kwartfinales niet te overtuigen. Het was een moeizaam stroperig optreden: het drietal zette een tijd van 2 minuten en 57,26 seconden neer. Het is daardoor in de halve finale gekoppeld aan Canada, dat met 2.53,97 ruim drie seconden sneller was.

Voordat de Spelen startten was er ophef omdat teamgenoot Schouten zich in een documentaire negatief had uitgelaten over Wüst, die niet in het teambelang zou denken. De twee hadden daarna contact en de kou zou uit de lucht zijn.

Aerodynamica

Bij de wedstrijd van zaterdag functioneerden de schaatsers echter niet als een topteam. Het is bij de ploegenachtervolging belangrijk om in elkaars slag te rijden zodat de schaatsers optimaal profiteren van elkaars aerodynamica. Dat lukte niet.

"Het was niet goed, maar ik weet niet waarom. We moeten trainen, het beter organiseren en alle zeilen bijzetten", zei een gespannen ogende Wüst na de kwartfinale.

"Het is schrikken dat het verschil met Japan zo groot is. Het was nu niets. We zijn een team en als alle schakels kloppen, dan kunnen we beter."

De drie schaatssters rijden voor verschillende teams en trainen daarom amper met elkaar.