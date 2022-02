Man wil ruzie sussen en wordt in rug gestoken, Helmonder (18) aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Man gewond bij steekpartij in Deurne

Een 20-jarige man is vrijdagavond in de rug gestoken toen hij een ruzie zou hebben willen sussen op de Blasiusstraat in Deurne. Een 18-jarige jongen uit Helmond is aangehouden en vastgezet.