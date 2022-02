Amber (20) verrast de jury in de Duitse Idols, haar zus ging haar voor

Amber van den Elzen (20) uit Gemert is zaterdagavond te zien in de Duitse versie van de tv-talentenjacht Idols. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar zus Laura die in 2018 tweede werd in de zangcompetitie. Toch was het voor Amber lange tijd niet vanzelfsprekend dat ze het voorbeeld van haar zus zou volgen. Ze was vroeger erg onzeker over haar hoge stemgeluid.

In een video die Amber deelt op haar Facebookpagina is te zien dat ze vol spanning de studio van Idols binnenstapt. De Nederlandse zangeres Ilse de Lange, die ook jurylid in de Duitse Idols is, zegt dat ze een lieve stem heeft door de hoge klank. Even later slaat die klank om in een loepzuivere zangstem.

"Laura vormde na haar deelname aan Idols een duo met Mark Hoffman die in 2016 vierde werd in de zangcompetitie. Tijdens de concerten van Laura en Mark zong Amber soms ook een nummer en dat vonden de mensen fantastisch", vertelt de trotse vader. "Op deze manier kon ze rustig meegroeien in het vak."

Dat heeft de Gemertse niet van een vreemde want haar zus greep in 2018 net naast de winst in de zangcompetitie van onze oosterburen. Volgens haar vader Pedro heeft dat er dan ook voor gezorgd dat Amber rustig in het vak kon groeien en dat is een goede vooropleiding geweest.

De rustige start is ook fijn voor de 20-jarige omdat ze vroeger onzeker was over haar stemgeluid. "Amber heeft een vrij hoge spreekstem. Op school begonnen mensen weleens te lachen als Amber praatte en aan de telefoon kreeg ze soms ook een opmerking", vertelt haar vader.

Of vader Pedro beter op haar dochter let na alle misstanden bij The Voice of Holland? "Laura heeft destijds een goede ervaring gehad en we hebben nog veel contacten uit die tijd. We maken ons dus geen zorgen."

Amber is zaterdagavond om kwart over acht te bewonderen op de Duitse RTL. "Ze zingt het nummer House of the Rising Sun", verklapt haar vader. "En het belooft een heel mooie show te worden."

Amber deelt op haar Facebook een voorproefje van de uitzending van zaterdag.