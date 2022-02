Sam uit Nigeria is verliefd op carnaval en maakt hoempapa met een afrobeat

Foto: YouTube

De Nigeriaanse Sam Dutchy wordt in 2010 niet alleen smoorverliefd op de Oosterhoutse Marleen, maar ook op worstenbrooikes, carnaval en hoempapamuziek. Hij krijgt een nieuwe toekomstdroom: carnavalsartiest worden. En dat vinden de jongens van C.V. de Gierboys heel interessant. Ze slaan de handen ineen en creëren het carnavalsnummer 'Hoempapa Hoempapa', een combinatie van Nigeriaanse afrobeat met de blaaskapellen uit Kruikenstad en Kaaiendonk.

Lang verhaal kort: de Nigeriaanse Sam Dutchy, die in het dagelijks leven gewoon Samuel heet, ontmoette zijn vrouw op vakantie in Griekenland. Daar werd hij smoorverliefd op de Oosterhoutse Marleen. Hij verhuisde met haar mee naar Brabant, at er zijn eerste worstenmik en werd de polonaise in gesleurd. "Ik ben verliefd op haar, maar ook op carnaval. Dat krijg je, als je met een Oosterhoutse carnavalswoman samen bent", lacht Dutchy. Niet veel later kochten ze samen een huis in Oosterhout. "Maar dan wel eentje waar in februari de praalwagens voorbijkomen." Voeg daar nog eens aan toe dat Sam op de 11e van de 11e is geboren en het feest is compleet. Hij is een echte, Nigeriaanse Smulnar.

"Probeer maar eens aan Nigeriaanse producers uit te leggen hoe carnavalsmuziek klinkt."

Om zijn liefde nog wat meer te bezegelen, schreef de muzikale Dutchy in 2020 zijn eerste carnavalsnummer: 'Worstenbroodje'. Hoe kan het ook anders. Daar kregen de Tilburgse Gierboys lucht van. Ze gingen er meteen op af.

"Het was uiteindelijk nog een goeie uitdaging", vertelt Steven de Kok van de Gierboys erover. "Probeer afrobeat maar eens met carnavalsmuziek te combineren. En probeer maar eens aan Nigeriaanse producers uit te leggen hoe carnavalsmuziek klinkt." "Het gaat lekker boem boem", vat Dutchy de Brabantse carnavalsmuziek samen. Hij is er dol op. De Kok vult hem aan: "Boem boem, met wat hoempapa, blazers en een ludieke tekst. Dan heb je alle ingrediënten van een carnavalsnummer. Als je daar dan de funk en de vrolijkheid van de afrobeat aan toevoegt, krijg je een heel nieuw geluid." Het resultaat is te horen in hun nummer Hoempapa Hoempapa. Met een nogal letterlijke hoempapa, dus.

"Het is een cultuurclash, maar zo is carnaval juist op zijn best.

"Sam is in dit geval de Hoempapa. Een soort heidense God, uit de tijd dat carnaval nog geen katholiek feest was. In de clip schenkt hij ons carnaval en legt hij ons uit hoe we dat moeten vieren." Dat levert een kleurrijk schouwspel op, waarbij de Gierboys bedekt zijn met veren en in een polonaise lopen met Hoempapa Sam Dutchy voorop. Die draagt, als heuse carnavalsgod, een planeet op zijn hoofd.

