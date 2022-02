PSV schittert in Arnhem en boekt broodnodige zege op Vitesse

PSV heeft zich herpakt na twee competitienederlagen op rij. In Arnhem werd Vitesse met overtuigende cijfers verslagen. De Eindhovenaren schitterden in het Gelredome en boekten een knappe 5-0 zege.

Was PSV zo goed of Vitesse zo slecht? Dat was de vraag die menigeen op de tribune stelde. PSV stond binnen het halfuur al met 3-0 voor. Een ongekende weelde voor de Eindhovenaren, die zich zelfs te kort deden met ‘maar’ drie goals in de eerste helft.

Je komt superlatieven tekort als je het spel van PSV moet beschrijven. Het kreeg alle vrijheid van Vitesse om te voetballen en deed dat met verve. Het maakte optimaal gebruik van de uitgelegde rode loper.

Nieuw elan

Die rode loper lag vooral aan de rechterkant van het veld. Daar was het genieten van Noni Madueke. De aanvaller keerde afgelopen dinsdag terug van lang blessureleed en was tegen NAC direct belangrijk met een goal en assist.

Ook in Arnhem was de vleugelaanvaller betrokken bij de doelpunten. Bij zowel de 1-0 als de 3-0 stond hij aan de basis van het doelpunt. Bij de openingstreffer werd zijn voorzet in eerste instantie nog niet benut door Mario Götze maar was de rebound een prooi voor Eran Zahavi.

Nadat Mauro Júnior de voorsprong had verdubbeld kon Madueke bij de derde Eindhovense treffer wel een assist achter zijn naam zetten. Cody Gakpo kreeg een niet te missen kans op aangeven van de Engelsman.

Madueke zorgt met zijn flitsende acties voor nieuw elan bij PSV. Iets wat de ploeg van Roger Schmidt kon gebruiken na twee competitienederlagen op rij.