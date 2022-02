NAC heeft aan twee goede aanvallen genoeg om van FC Den Bosch te winnen

Ody Velanas scoorde voor NAC tegen FC Den Bosch (archieffoto: Orangepictures).

NAC heeft zondag de Brabantse derby tegen FC Den Bosch gewonnen. In Breda werd het 2-0 door een goal van Ody Velanas na vijf minuten en een doelpunt van invaller Pjotr Kestens vlak voor tijd. In het verder bar slechte duel keepte Nick Olij zijn 100e officiële wedstrijd voor NAC.

De druk in de wedstrijd NAC-FC Den Bosch lag in Breda vooral bij de thuisploeg. Van de doelstelling om dit seizoen bij de bovenste twee te eindigen was al rap niets meer over en de Bredanaars moeten nu alle zeilen bijzetten om de play-offs te halen. De ploeg staat elfde en dat is een schande met een spelersbudget van meer dan twee miljoen euro. Ook het bezoekende FC Den Bosch wil nog een poging doen om aan het einde van het seizoen aan de nacompetitie deel te nemen. Dat lijkt voorlopig vooral een illusie, want ook na de overname van de Amerikanen bakt de club er weinig van. Jizz Hornkamp werd dan wel verkocht aan Willem II, maar Den Bosch haalde uit de laatste negen duels slechts een punt. Bliksemstart NAC

De Brabantse derby in Breda begon veelbelovend met een voortvarende start voor NAC. Al na vijf minuten lag de bal achter doelman Wouter van der Steen van FC Den Bosch. Op aangeven van Ralf Seuntjens schoot Ody Velanas raak, 1-0.

Daarna gebeurde er heel lang vrij weinig en rommelden beide ploegen vooral wat aan op een opvallend zanderig veld. Slechts een doelpoging van NAC-speler Ralf Seuntjens en een van FC Den Bosch-speler Terence Douglas waren nog het vermelden waard. Beide gingen naast. Slordigheid troef

De tweede helft begon, net als de eerste, spectaculair. FC Den Bosch-invaller Sebastiaan van Bakel had al na drie minuten spelen - nadat hij NAC-verdediger Ruben Ligeon twee keer had gedold - de gelijkmaker op zijn schoen. Keeper Nick Olij, die zijn 100e officiële wedstrijd speelde voor NAC, stond echter in de weg.

Op zich was een treffer best verdiend geweest voor de Bossche ploeg, want met vlagen was het de bovenliggende partij geweest. Tot tien minuten na rust, waar NAC weer meer grip op het duel kreeg. Het elftal van trainer Edwin de Graaf kreeg wat mogelijkheden, maar was net als in de rest van de wedstrijd vooral veel te slordig. Tot de 89e minuut toen NAC een counter prima uitvoerde. Invaller Pjotr Kestens maakte een steekbal van Ody Velanas prima af en zette de 2-0 voor de thuisploeg op het scorebord. Het resultaat telt en dat brengt de thuisploeg weer een stapje dichterbij de play-offs en de bezoekers weer wat verder weg.