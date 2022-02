Alle zes slachtoffers van ongeluk in De Mortel liggen nog in het ziekenhuis

De zes mensen die zaterdagavond gewond raakten nadat de auto waarin zij zaten crashte in De Mortel, liggen nog allemaal in het ziekenhuis. Ze zijn alle zes bij bewustzijn en buiten levensgevaar. Dat laat een politiewoordvoerster zondagochtend weten.

De slachtoffers - drie 20-jarige mannen en een 19-jarige man uit De Mortel, een 19-jarige man uit De Rips en een 18-jarige vrouw uit Ysselsteyn - hebben bij de crash onder meer botbreuken, interne bloedingen en kneuzingen opgelopen. "Sommigen van hen zullen deze zondag nog verder onderzocht worden."

Inhaalmanoeuvre

Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien op de Bakelseweg in De Mortel. De auto raakte van de weg in een flauwe bocht. De auto raakte vervolgens een boom langs de weg en sloeg over de kop.

De politie gaat ervan uit dat het ongeluk gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre. "Dit wordt door onze verkeerspecialisten verder onderzocht. Zij hebben zaterdag al sporenonderzoek gedaan en ook de komende dagen zal dit gebeuren."

Even bijkomen

Met de slachtoffers wordt op een later moment gesproken. "Zij liggen nog in het ziekenhuis en zullen ook even moeten bijkomen en beseffen wat er is gebeurd."

Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto, die ook gewond raakte, aangehouden vanwege rijden onder invloed.

