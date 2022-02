Willem II terug bij af na nederlaag op bezoek bij concurrent Sparta

De vreugde was groot bij Willem II na de zege op RKC. Maar de blijdschap en het idee dat er even afstand was genomen van de onderste regionen heeft een week later plaatsgemaakt voor grote zorgen. Op bezoek bij Sparta ging de Tilburgse ploeg onderuit. Daardoor staat het nu vijftiende, met een kleine voorsprong op de concurrentie.

Nadat eerder in het weekend Heracles Almelo, Fortuna Sittard en PEC Zwolle al wisten te winnen, was de opdracht voor de ploeg van trainer Fred Grim heel helder. Een overwinning was nodig om de concurrentie voor te blijven en niet na één zege weer helemaal terug in de degradatiestrijd te zijn. Voor tegenstander Sparta was het niet anders, door de andere resultaten begon het de wedstrijd zelfs als hekkensluiter.

Willem II was bij aanvang van het duel vijftiende. Een degradatiekraker op papier, maar ook op het veld. Er ging veel mis, bij beide ploegen. Simpele passes over een paar meter verdwenen in niemandsland, ballen vanaf de middenlijn vlogen zonder enige bedoeling over de achterlijn en van echt voetbal was weinig te zien op het Kasteel.

Crowley voor Llonch

Na een half uur spelen moest Pol Llonch zich geblesseerd laten vervangen. Het wegvallen van de aanvoerder is bij Willem II altijd slecht nieuws. Met Daniel Crowley kwam er een ander type binnen de lijnen en dat was wel positief voor het voetbal. De Engelsman begon te kappen en draaien op het middenveld en strooide af en toe met fraaie passes. Dat leverde niet direct kansen op, maar er kwam in ieder geval wat meer dreiging richting het doel van Sparta.

Na rust kwam Crowley veel minder in het spel voor. Het waren de Rotterdammers die - met steun van de supporters - nadrukkelijk op jacht gingen naar de openingstreffer. Dat doelpunt kwam er na een uur spelen. Met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied is het Younes Namli die Timon Wellenreuther passeert en zo de 1-0 scoort.

Kansloos

Waar Willem II een week geleden de dramatische reeks zonder overwinningen tot een einde wist te brengen met bij vlagen leuk en energie voetbal, was daar op het Kasteel weinig van te zien. De Tilburgse ploeg was slordig en kwam eigenlijk niet in de buurt van het doel van Sparta-goalie Maduka Okoye.

Thijs Oosting was tegen RKC de gevierde man met twee doelpunten. Hij maakte indruk met zijn diepgang, maar was in Rotterdam vooral onzichtbaar en kwam amper aan de bal op de plek waar hij als aanvallende middenvelder de bal zou moeten hebben. Ook Jizz Hornkamp, tegen RKC de maker van het derde doelpunt, was minder aanwezig. De spits werkte enorm hard en zorgde voor druk op de Sparta-defensie, maar zelf kon hij geen moment gevaarlijk worden.

Willem II was zodoende kansloos, letterlijk. Na zeventig minuten stond de teller op slechts twee doelpogingen, allebei niet binnen de palen. In de laatste twintig minuten kwamen daar nog drie pogingen bij, maar geen enkele keer moest Okoye in actie komen.

Degradatiestrijd

Na de nederlaag tegen Sparta staat Willem II vijftiende, met 21 punten. Nummer zestien Fortuna Sittard heeft nog maar twee punten minder. De nummer zeventien en achttien, Sparta en PEC Zwolle, hebben nu een achterstand van respectievelijk vier en vijf punten. En dan wacht volgende week een wedstrijd tegen koploper Ajax.