RKC verliest van Feyenoord na blunder van Etienne Vaessen

RKC heeft zondagmiddag in eigen huis met 2-0 verloren van Feyenoord. Twee counters van Feyenoord maakten het verschil. Door de nederlaag moeten de Waalwijkers op de ranglijst in plaats van naar boven weer naar beneden kijken.

Vlak voor rust kon Feyenoord counteren na een corner van de Waalwijkers. Vaessen kwam op een lange bal van achteruit maar was veel te laat. Orkun Köckü profiteerde optimaal van de inschattingsfout. Hij kon de bal in het lege doel schieten. 0-1.

Blunder Woensdag was het tweede doelman Issam El Maach die in de fout ging, dit keer was het de beurt aan Etienne Vaessen. De RKC-goalie wisselt dit seizoen goede momenten af met grote flaters.

Net op het moment dat de supporters in het uitverkochte Mandemakers Stadion gingen geloven in een stunt ging het achterin mis. Net als afgelopen woensdag in de kwartfinale van de beker mocht de keeper zichzelf de openingstreffer aanrekenen.

45 minuten lang hield RKC stand tegen Feyenoord. Sterker nog: het gaf amper kansen weg en was zelf in de openingsfase dicht bij een doelpunt. Jens Odgaard gaf met een omhaal voor, maar Saïd Bakari kon het hoogstandje niet verzilveren tot doelpunt.

Het was een onnodige tegentreffer want RKC stond achterin sterk en kon er zo nu en dan uitkomen. Feyenoord had het meeste balbezit en was wel het meest dreigend maar tot uitgespeelde kansen kwam de ploeg zelden.

Totdat er in de tweede helft na een fout van Melle Meulensteen een vrije schietkans was voor Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller van Feyenoord stuitte op Vaessen die met een puike redding zijn fout enigszins goedmaakte.

Zorgen nemen toe

RKC bleef in de wedstrijd maar tot echte kansen kwam de thuisploeg niet. Tot een kwartier voor tijd. Odgaard was het eindstation van een vlot lopende aanval. De aanvaller probeerde de bal te stiften maar kon door een verdediger nog net van de lijn gehaald worden. Het was dé kans op de 1-1.

In het laatste kwartier voerde RKC de druk op maar tot een gelijkmaker kwam de ploeg niet meer. Wel viel er nog een tweede Rotterdamse treffer. In de laatste minuut maakte Jorrit Hendrix geen fout na een goede counter oog in oog met Vaessen: 0-2.

De Waalwijkers leken met twee overwinningen op rij na de winterstop de weg naar boven te hebben ingezet maar moeten inmiddels weer naar beneden kijken. Bijna alle concurrenten wonnen waardoor het gat naar plek zestien nog maar drie punten is. Handhaving is nog lang niet binnen voor RKC maar ze zullen nooit in paniek raken in Waalwijk. Daar is voorlopig ook nog geen reden voor, al zijn ze gewaarschuwd.