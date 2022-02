Annie (90) uit Son al 75 jaar lid van de PvdA: 'Dit is echt een verrassing'

Annie Lodewijkx (90) krijgt speciale speld uitgereikt van oud-minister Jeroen Dijsselbloem en fractievoorzitter Peter van Dam (foto: PvdA/GroenLinks Son en Breugel).

Annie Lodewijkx (90) uit Son is al 75 jaar lid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Maar zelf stond ze daar niet echt bij stil. Totdat ze zondagochtend verrast werd door een PvdA-delegatie waaronder oud-minister Jeroen Dijsselbloem. “Ik ben al die jaren trouw lid gebleven en nog steeds. Tuurlijk denk ik wel eens, ‘hoe kan de PvdA dit of dat nou doen!’ Maar andere dingen doen ze juist weer heel goed.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het bezoek zondagochtend kwam als een complete verrassing. Annie had al een bezoekje gepland die ochtend, maar spontaan kwam er nog meer visite. Jeroen Dijsselbloem, ook oud-inwoner van Son, feliciteerde haar en overhandigde haar een speciale partijspeld. Ze kreeg een grote bos rode rozen van Joris van Dam, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks Son en Breugel. “Dit is echt een verrassing voor me, ik wist er niets van en heb er niet bij stilgestaan. We hebben heel gezellig zitten kletsen ook.”

"We hadden veel gesprekken thuis, over de sociale ongelijkheid in het land."

Lopen gaat tegenwoordig minder makkelijk vertelt ze. Maar Annie is nog altijd heel helder van geest. Ze weet haarfijn uit te leggen waar haar politieke betrokkenheid vandaan komt. Ze komt uit een politiek nest, haar vader Kees van Lienden zat voor de Tweede Wereldoorlog in de Tweede Kamer voor de SDAP, de voorloper van de PvdA. Hij zat later in de gemeenteraad van Eindhoven en werd lid van Provinciale Staten en gedeputeerde van Brabant. “We hadden veel gesprekken thuis, over de sociale ongelijkheid in het land. Dat er goede en betaalbare woningen moesten komen voor arbeiders. Alles wordt beslist via de politiek, het heeft me altijd geïnteresseerd.”

"Vergaderingen om 17.00 uur, dat was voor ons als moeders spitsuur."

Op zestienjarige leeftijd wordt ze dan ook lid van de jongerenafdeling, later wordt ze gemeenteraadslid in de gemeente Son en Breugel. Ze is dan inmiddels ook moeder van drie jonge kinderen. Die combinatie viel niet altijd mee. “De commissievergaderingen waren om 17.00 uur. Dat was voor ons als moeder spitsuur. Samen met een vrouwelijke collega heb ik ervoor gezorgd dat we voortaan om 19.00 uur vergaderden. Al waren de mannen daar minder blij mee.”

"Ik sta nog altijd in grote mate achter de gedachtegang van de PvdA."

Ze is tot 1982 lid van de raad gebleven. “Toen was het mooi geweest. Ik heb veel gedaan en ik heb er veel van geleerd. Over hoe de gemeente in elkaar zit, hoe wetten werken.” Ze volgt de politiek nog altijd trouw, ook op 90-jarige leeftijd. Dagelijks leest ze twee kranten om op de hoogte te blijven. Ondanks dat ze het niet altijd eens is met de beslissingen van de huidige PvdA heeft ze nooit de stap gezet om haar lidmaatschap op te zeggen. Ook de samenwerking met GroenLinks stemt haar positief. “Op veel punten ben ik het ook eens met GroenLinks, maar niet altijd op economisch gebied. Ik sta nog altijd in grote mate achter de gedachtegang van de PvdA. Een sociale partij, die gaat voor een eerlijke verdeling op allerlei gebieden.”