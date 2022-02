Coach hoopt dat kunstrijdster Lindsay van Zundert stress nog kwijtraakt

In aanloop naar haar debuut op de Olympische Spelen, neemt de spanning bij Lindsay van Zundert toe. De pas 17-jarige Etten-Leurse is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976.

"De afgelopen weken in Heerenveen was ze superzelfverzekerd en heel krachtig. Ik heb hier het gevoel dat ze, op een of andere manier, nu heel veel stress heeft. Ze voelt volgens mij veel druk. Ik zie een andere Lindsay dan dat ik in Nederland zag", zegt haar Belgische trainster Carine Herrygers na de laatste training in het Capital Indoor Stadium in Beijing. Op die plek doet Van Zundert dinsdag vanaf elf uur Nederlandse tijd mee aan de korte kür.

Herrygers, die Van Zundert sinds een kleine anderhalf jaar coacht, hoopt op een herhaling van het WK van een klein jaar geleden in Stockholm. "Toen had ik hetzelfde gevoel, maar daar presteerde ze heel goed. Dus we moeten ook niet in paniek raken. Ik denk wel dat we haar nog een beetje mentaal moeten oppeppen", zegt de trainster.