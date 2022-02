Gebroeders Van de Kerkhof zagen een goed PSV: 'Kampioenschap nog in beeld'

Willy en René van de Kerkhof.

De gebroeders Van de Kerkhof zijn enthousiast over de prestatie van PSV van afgelopen zaterdag. Maar liefst 0-5 stond er op het scorebord na de uitwedstrijd tegen Vitesse. "Dit was tot nu toe de beste wedstrijd van het seizoen", zegt Willy van de Kerkhof stellig. Dat vindt ook broer René: 'Eindelijk weer een wedstrijd die PSV al bij rust al op slot had gegooid."

Willy genoot er echt van zaterdag. "Het was een heerlijke pot. Ik denk dat de duidelijkheid dat PSV niet verdergaat met Roger Schmidt, bevrijdend heeft gewerkt voor de spelers." René zag een uitstekende Noni Madueke. "Hij was in topvorm en bemoeide zich heel nadrukkelijk met het spel. PSV speelde over het algemeen goed, vooral het middenveld. Ook Érick Gutiérrez speelde verrassend goed."

"Als PSV alles blijft winnen moet Ajax ook vol aan de bak."

Halverwege stond PSV al met 3-0 voor. René: "Zó moet PSV spelen. Hopelijk gaan we dat de komende weken vaker zien. PSV moet achter Ajax aan blijven jagen." Kan PSV nog aanspraak maken op de titel? Volgens de gebroeders Van de Kerkhof wel. "Ik heb er nog steeds goed hoop. Het is een leuke competitie. Als wij alles blijven winnen dan moet Ajax ook vol aan de bak. Ik heb er nog wel vertrouwen in", zegt Willy.

"Het was niet best wat Willem II en RKC Waalwijk lieten zien."