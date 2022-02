Moeder van olympisch finalist Niek uitzinnig de straat op: 'Dit is al goud'

Niek van der Velden (Foto: ANP)

Edith van der Velden is een meer dan trotse moeder. Haar zoon Niek behaalde maandagochtend de finale van de big air op de Olympische Spelen. De verrassing zorgde voor een ontlading bij de familie.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Een kwartier na het behalen van de finaleplek bellen we met moeder Edith van der Velden. Op de vraag of we haar storen, reageert ze als volgt. “Nog niet hoor, maar als Niek zo belt, hang ik meteen op.” Daar is geen woord aan gelogen. Na vijf minuten klinkt er aan de andere kant van de lijn. “Oh, daar is die!” Meteen wordt de verbinding verbroken. Even daarvoor vertelde Edith wat haar eerste reactie was, toen haar zoon de finale haalde: “Ik ben naar buiten gerend, de straat op. Ik was zo blij. Onze buren kwamen ook naar buiten en hebben ons gelijk gefeliciteerd.”

"Spannender kon het bijna niet."

Na het mislopen van een finaleplek op het onderdeel slopestyle, lukte het Van der Velden wel op het onderdeel big air. Voor iedereen een verrassing, zelfs voor moeder Edith. “Het is zeker een verrassing. Ik was deze keer vooraf wel wat rustiger. Misschien was dat al wel een goed teken. Naarmate de ochtend vorderde, kreeg ik toch het gevoel dat een finaleplek erin zat.” Vooral na de derde sprong van Niek werd het spannend voor de familie. “Je houdt de punten heel goed bij. Je gaat dan bij iedere concurrent zitten rekenen, zo van: hoeveel punten mag hij halen? Spannender kon het bijna niet.” Uiteindelijk werd Niek elfde en zit hij morgen in de finale bij de beste twaalf ter wereld. Een hele knappe prestatie. “Het is nu al feest voor ons. Je zit gewoon bij de beste twaalf. Het is al geweldig dat hij hier staat. Dit is nu al goud voor ons.”

"Ik ben zo trots!"

Morgen gaat Edith met familie en vrienden weer kijken in een café. Dat ze niet mee naar Peking mocht, maakt het voor haar niet minder leuk. “Vrienden en familie hadden sowieso niet mee kunnen gaan, dus we waren in China ook maar alleen geweest. Nu kun je de emoties delen met je naasten. Maar over vier jaar willen we er wel weer bij zijn, hoor.” Een uurtje nadat ze de verbinding verbrak, belt ze terug. Ze heeft haar zoon gesproken. "Dat vind ik altijd heel fijn. Dit keer ging hij ook al tijdens de wedstrijd appen. Dat doet hij anders nooit. Hij appte in hoofdletters: SPANNEND!" Het gesprek tussen moeder en zoon was kort. "Niek zat nog vol adrenaline en werd van alle kanten gefeliciteerd. Hij belt later vandaag nog even, wanneer het allemaal wat rustiger is. Het belangrijkste is dat hij in de finale staat. Ik ben zo trots!"