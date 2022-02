Marcel Brands keert terug bij PSV, volgt Toon Gerbrands op als directeur

Marcel Brands komt terug naar PSV. Hij start volgend seizoen als algemeen directeur bij PSV. Hij volgt Toon Gerbrands op, die na acht jaar stopt bij de Eindhovense club. Brands tekent een contract tot medio 2027.

Robert van der Wallen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is blij met de komst van Brands. Ook is hij lovend over wat Gerbrands heeft betekend voor de club.

Brands was in het verleden al succesvol technisch directeur bij PSV. Hij werd gezien als droomkandidaat om Gerbrands op termijn op te gaan volgen. Afgelopen seizoen stopte Brands bij Everton, waardoor hij nu de handen vrij heeft om algemeen directeur te worden in Eindhoven.

"De betekenis van Toon voor PSV is groot. Onder zijn leiding is de club gegroeid en werden er na een lange periode van droogte weer prijzen gewonnen. Toon heeft een stevig fundament gebouwd, dat nu wordt toevertrouwd aan Marcel. Marcel is een echte clubman, kent de wetten van het internationale voetbal door en door en is klaar om PSV in een nieuwe rol bij de hand te nemen. De toekomst van PSV is met hem in de juiste handen."

Toon Gerbrands laat in een reactie weten dat dit het juiste moment is om het stokje over te geven. Vooral omdat Marcel Brands op dit moment beschikbaar is. "Marcel is op dit moment beschikbaar om een vooraanstaande rol bij PSV in te nemen. Ik zie dat als een geweldige kans voor de club en ik ben er enorm van overtuigd dat dit PSV veel gaat brengen."