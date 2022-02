Horrorfestijn tovert landgoed om tot een Texaans dorp vol spookhuizen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Moordlustige rednecks, heksen en een dubieuze vleesfabriek. Speciaal voor de Horror Zone werd een landgoed in Bosschenhoofd dit weekend omgetoverd tot het Texaanse dorpje Huckabay. Een verlaat griezelfestijn: het evenement moest drie maanden terug al na slechts één avond de deuren sluiten.

Sven de Laet

Halloween mag dan al even voorbij zijn, de afgelopen twee weekenden werd er in het dorpje naast Roosendaal volop gegriezeld. Voor het eerst streek de Horror Zone neer in Brabant. Horror Zone is het grootste zogenaamde scare event van Nederland. Honderden bezoekers konden daar bijvoorbeeld struinen door een luguber museum, op de foto met een duistere priester of een bezoekje brengen aan de camping diep in het bos.

“Er is die avond heel wat af gejankt.”

Hoe griezelig dat ook was, het terrein naast Breda Airport zag er zelfs met al die angstaanjagende taferelen toch een stuk vrolijker uit dan drie maanden terug. Toen stonden de opgebouwde spookhuizen er maar verlaten bij en waren de nog nasmeulende vuurtonnen het enige teken van leven. De oorzaak daarvan was pijnlijk. Want op exact hetzelfde moment dat de Horror Zone haar deuren opende voor de eerste avond, kondigde premier Rutte in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. “We hebben het de acteurs pas na afloop verteld”, weet organisator Koen van Dommelen nog goed. “Er is die avond heel wat af gejankt. Iedereen zat er doorheen. Maandenlange voorbereiding en dat voor drie uurtjes…” Toch werd de blik meteen vooruit gericht. “Eerst mikten we nog op december, maar dat bleek al snel onmogelijk. De laatste optie was februari.” En dat kwam maar nét goed. “Zo’n twee weken terug hoorden we dat we toch van start konden. Onze afdeling personeelszaken heeft vanaf dat moment overuren gedraaid om iedereen weer op te trommelen.”

“Er lopen nu zo’n tachtig acteurs hier rond.”

Het resultaat mag er zijn, vertelt Van Dommelen trots. “Er lopen nu zo’n tachtig acteurs hier rond.” En ook qua bezoekers was het de afgelopen dagen volle bak. “Zo’n 350 mensen per avond.” Wie nu nieuwsgierig is geworden naar de Horror Zone, moet helaas geduld hebben. “In plaats van de drie weekenden die in november gepland stonden, waren het er nu maar twee. Dat is best jammer. We zaten er heerlijk in.” Maar niet getreurd: “Eind dit jaar hopen we hier weer te staan voor een mooi griezelfeest.”

