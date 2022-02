Vluchten Wizz Air vanaf Eindhoven naar Oekraïne gaan nog gewoon door

Foto: Hans Janssen

Luchtvaartmaatschappij Wizz Air blijft voorlopig gewoon vliegen op Oekraïne. De prijsvechter raadt reizigers wel aan om regelmatig te checken of er updates zijn, omdat het bedrijf de situatie in het land nauwlettend in de gaten houdt. De eerstvolgende vlucht van Wizz Air vanaf Eindhoven naar de hoofdstad Kiev vertrekt maandagmiddag om vijf over vier.

ANP Geschreven door