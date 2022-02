De PvdA in Geldrop kan de PVV wel achter de verkiezingsposters plakken

Foto: PvdA Geldrop-Mierlo

Op verkiezingsborden in Geldropse wijk Coevering zijn posters van de PVV geplakt over de posters van andere partijen heen. Terwijl de PVV er niet eens meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het is bij PvdA-lijsttrekker Richard van de Burgt in het verkeerde keelgat geschoten.

Het is niet de eerste keer dat er allerlei PVV-posters over andere partijen worden heen geplakt. Ook bij eerdere verkiezingen was er gedoe. Dat laat de PvdA in Geldrop-Mierlo weten in een persbericht. De lijsttrekker reageerde zelf op twitter: “Zo rolt de PVV hier in Geldrop blijkbaar. Ik vind daar wat van.” Van de Burgt vindt dit niet alleen onsympathiek, maar ook niet democratisch. ”Roepen en schoppen vanaf de zijlijn is makkelijk. Maar als je het anders wil, doe dan ook mee aan de verkiezingen. Wij willen ook dat dingen veranderen en zetten ons daar elke dag voor in.” De PvdA-plakkers in Geldrop-Mierlo trekken er binnenkort opnieuw op uit om de borden van nieuwe PvdA-posters te voorzien. Ze bieden zelfs aan om ook de beplakte posters van andere partijen te vervangen met nieuwe verkiezingsposters.