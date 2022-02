Wil Boessen ontslagen bij Helmond Sport, vervanger al gepresenteerd

Wil Boessen is niet langer de trainer van Helmond Sport. De club heeft maandag de trainer op non-actief gezet. Sven Swinnen is de voorlopige vervanger op De Braak.

De reden van het ontslag zijn de tegenvallende prestaties in de competitie. Helmond Sport staat een-na-laatste met maar één punt voorsprong op hekkensluiter Almere City. Wil Boessen had nog een contract tot 2023.

De trainer werd in 2019 gepresenteerd op De Braak. Een echt succesverhaal werd het nooit. In zijn eerste seizoen stond Helmond Sport op een laatste plek toen het seizoen werd afgebroken vanwege corona. Vorig jaar was er een twaalfde plek op de ranglijst. Boessen werd dat seizoen wel nog verkozen tot beste trainer van de vierde periode.

De vervanger van Boessen komt van KV Mechelen. Met de Belgische club heeft Helmond Sport een samenwerkingsverband. Sven Swinnen, de nieuwe trainer van Helmond Sport, was assistent bij de Belgen en begeleide de gestalde spelers op De Braak. Ook was hij adviseur van het technische beleid van de Brabanders.

Sven Swinnen debuteert komend weekend met een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo.