Dodelijk drugslab in Eksel: drie mannen vrijgesproken van betrokkenheid

Onderzoek bij het drugslab in Eksel (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision).

De drie mannen die terecht stonden voor het runnen van een drugslab in het Belgische Eksel, zijn vrijgesproken. Er vielen drie doden in dat lab. Volgens de rechtbank in Den Bosch is er onvoldoende bewijs dat de mannen betrokken waren bij dat lab.