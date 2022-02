Cocaïne en wapens gevonden bij shishalounge, buurt is blij met sluiting

De luiken van de shisalounges blijven potdicht (foto: Tonnie Vossen)

Bewoners van de Dijklaan in Breda waar dit weekend een shishalounge werd gesloten, zijn opgelucht. "Het moest er een keer van komen", zo reageren ze. Het pand ging op slot nadat de politie 350 kilo cocaïne vond in een busje dat wegreed bij de lounge. Binnen in de shishalounge werden nog eens 19 vuurwapens gevonden. Buurtbewoners willen wel hun verhaal doen, maar alleen anoniem.

“Waarom denk je dat ik in mijn voortuin een grote conifeer heb staan?”, vraagt een buurman van het gesloten pand. Hij geeft zelf het antwoord: “Ik wil met deze mensen niets te maken hebben”, zegt hij over de eigenaars van de shishalounge. “Ze rijden in grote, dure auto’s en parkeren die midden in de nacht met harde muziek voor mijn deur. En als er een feestje is geweest ligt het hele plantsoen een dag later vol troep.”

"De rolluiken zijn al twee jaar dicht."

Zijn buurvrouw valt hem bij. “Die rolluiken zijn al twee jaar dicht. Het was wel duidelijk dat er van alles gebeurde wat niet klopt.” Persoonlijk heeft ze geen overlast ervaren. “Ik ben er zelfs wel eens binnen geweest. Ze hadden flink verbouwd en toen vroeg de eigenaar of ik wilde komen kijken. Het zag er heel mooi uit.” Waarom er nu nog steeds een blauwe container voor de deur staat weet ze niet. “Niet voor die verbouwing, want die was klaar.” “Vooral in de zomer hebben we er veel last van”, zegt een andere buurvrouw. “Dan gaan de klanten naar buiten en maken op straat of in het plantsoen veel kabaal.” Voortuinen liggen volgens haar regelmatig bezaaid met lege hulzen van lachgas. “Het is jammer dat zij het verpesten. Deze buurt staat bekend staat als een ‘tokkie-wijk’, maar we wonen hier heel fijn.”

"Zo'n onderneming hoort niet midden in een woonwijk te zitten."

Volgens buurtbewoners was de klandizie van deze shishalounge minder geworden, nadat er in de omgeving twee nieuwe shishalounges zijn geopend. “Maar zelfs in de coronacrisis verdienden ze kennelijk genoeg om in Bentleys en de laatste Audimodellen door de straat te komen.” Allemaal zijn ze het erover eens dat de gemeente er goed aan heeft gedaan om het pand te sluiten. “Maar je vraagt je toch af hoe ze hier ooit een horecavergunning voor hebben kunnen afgeven", zegt een buurtbewoner. "Dit ligt midden in een woonwijk, daar hoort zo’n onderneming niet te zitten.” Hij wil er nog iets anders aan toevoegen: “Overal ontstaan problemen met shishalounges. En toch komen er altijd weer nieuwe bij, daar begrijp ik niets van.”