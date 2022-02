Aanrander betast medewerkster in een supermarkt Oss, wie herkent hem?

1/1 Bewakingsbeelden van de aanrander in een supermarkt in Oss.

Een man die verdacht wordt van het aanranden van een medewerkster van een supermarkt in Oss, is maandagavond herkenbaar in beeld gebracht door het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De politie had de aanranding eerder onder de aandacht gebracht via social media. Daarbij waren de beelden van de verdachte nog onherkenbaar gemaakt, met de oproep om zich te melden. Zo niet, dan zou politie hem duidelijk herkenbaar op foto's en video tonen. Dat is nu in Bureau Brabant gebeurd.

Camouflagebroek

De man droeg een groene camouflagebroek en had een telefoon in zijn hand. Daarmee lijkt hij, al hurkend, de medewerkster eerst te filmen. Kort daarna betastte hij het slachtoffer op onzedelijke wijze. Wie de man herkent of informatie over hem kan geven, wordt verzocht zich bij de politie te melden.