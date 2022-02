Middagje chillen draait uit op gewapende en gewelddadige overval

Een middagje chillen in Eindhoven is voor twee jongens bijna rampzalig afgelopen. In een flat aan de Echternachlaan in Eindhoven werden ze 30 december het slachtoffer van een gewapende en gewelddadige overval. Bureau Brabant toont beelden van de daders en een mogelijke handlanger.

De twee slachtoffers liepen tussen vier en vijf uur 's middags in de Echternachlaan. Ze passeerden een flat en een naastgelegen voetbalveldje waar jongeren graag rondhangen. Ook die dag zaten er twee tieners op een bankje. Ze zijn vijftien of zestien jaar oud. Dit duo knoopte een gesprek aan. De slachtoffers werden uitgenodigd om ergens anders verder te chillen. Dat leek ze wel wat en met zijn vieren gingen ze de flat binnen.

Lift

In de lift en op de galerij ging het helemaal fout. De twee jongens kregen totaal onverwacht een pistool tegen hun hoofd en moesten geld, bankpasjes, telefoons en kleding onder dreiging afgeven. Aanvankelijk werkten beide slachtoffers mee, totdat er bij een van hen iets knapte en hij zich verweerde.

Een van de daders, in een opvallende oranje broek, zette het op een rennen. De andere overvaller raakte in gevecht met de slachtoffers. Er vielen over en weer rake klappen. Het pistool van de dader viel in alle hectiek op de de grond waarna hij de benen nam.

Kort daarna gingen de slachtoffers achter hun overvallers aan. Op straat zagen ze de overvaller in de oranje broek wegrennen naar speelpark De Splinter. Ze zetten de achtervolging in maar raakten hem kwijt. De gewapende overval liep zo voor de twee slachtoffers met een sisser af.

Bewakingsbeelden

De politie heeft bewakingsbeelden van de overvallers. Zo komt de dader in de oranje broek voorbijlopen op een galerij in de flat. Deze overvaller is onherkenbaar gemaakt omdat de politie al een vermoeden heeft wie hij is. Het is alleen niet bekend waar hij verblijft. Ook van de andere dader zijn beelden.

De politie heeft volgende signalementen: de eerste dader is 1.65 tot 1.70 meter groot, van Marokkaanse afkomst en had een opvallende oranje broek aan van het merk Nike Tech. De andere overvaller is 1.80 tot 1.85 meter groot, mogelijk Turks en droeg een Louis Vuitton pet en tas. Hij had na de beroving een Montcler bodywarmer van een van de slachtoffers aangetrokken.

DNA-sporen

Behalve deze beelden, heeft de politie opnames waarop te zien is hoe iemand met een buitgemaakte bankpas staat te pinnen. Het gaat om een jongeman met een grote capuchon met een bontkraag. Het is niet zeker of hij een van de overvallers is. Hij komt wel duidelijk in beeld als hij na het pinnen wegloopt, vermoedelijk in gezelschap van wat vrienden.

De politie onderzoekt het pistool dat na de beroving is achtergebleven op DNA-sporen. Ook een telefoon van een van de slachtoffers is later teruggevonden in de flat. Die kan mogelijk ook leiden naar de daders.