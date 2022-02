Naailes of muziek in de klas om leraren te ontzien: 'Je leert altijd iets'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Basisschoolleerlingen krijgen les in muziek en naaien van gastdocenten.

Even geen spelling of rekenen, maar muziek- of naailes. Groep 5, 6 en de kleuters van basisschool De Oversteek in Liempde kregen maandag les van gastdocenten, zodat de leraren hun lessen voor kunnen bereiden. “De kinderen leren mooie nieuwe dingen, terwijl de leraren de lessen kan ontwikkelen”, legt adjunct-directeur Maaike van den Heuvel uit.

Kinderen van acht en negen achter de naaimachine, dat zie je niet zo vaak. Toch daagt naailerares Yvonne Roosen haar invalklas uit om hun eigen knuffeltje te maken. “Het geeft ze ruimtelijk inzicht. Hoe zit een kledingstuk of knuffel in elkaar”, legt ze uit. “Als ze zien dat ze dat zelf kunnen maken, dan gaan ze echt los.”

"Ik vind het jammer dat er minder praktijkonderwijs is."

Yvonne is Qrabblaar. Een creatieve vakleerkracht die via het Eindhovense platform Qrabbl invalt op basisscholen. De organisatie heeft als doel om een aanvulling op het bestaande onderwijs te geven. Juf Yvonne gaf al les aan tieners en volwassenen in haar eigen atelier, maar hoopt op deze manier ook weer meer praktijklessen in het basisonderwijs voor elkaar te krijgen. “Ik vind het jammer dat dat veel minder is geworden.”

"Jezelf kunnen uiten is ook belangrijk."

Een deur verder is meester Sjack bezig met zijn muziekles in carnavalsthema. Met verschillende percussie-instrumenten spelen de kinderen mee met de muziek. Ook Sjack is een Qrabblaar. De muziekleraar vindt het fantastisch om steeds aan nieuwe klassen les te geven. “Je ziet wat andere verhoudingen ontstaan. De een is goed in rekenen, de ander in taal. Maar jezelf kunnen uiten is ook belangrijk.”

"Klassen hoeven niet naar huis gestuurd te worden."