Kater Charlie zit 24 uur klem in schoorsteen maar houdt acht levens over

Kater Charlie heeft na een opzienbarende reddingsactie door de brandweer maandagavond zijn vrijheid herwonnen. Het dier zat zo'n 24 uur klem in een schoorsteen van een huis in het centrum van Eindhoven.

Het baasje van Charlie was ongerust nadat zijn huisdier opvallend lang wegbleef. Het vermoeden was dat de kat ergens in of rond het huis zat, maar de exacte plek was niet duidelijk. Daarom besloot hij de hulp van de brandweer in te roepen.

Die rukte uit met een hoogwerker voor een serieuze zoektocht. Om de steunbokken van het gevaarte te installeren, moesten een aantal geparkeerde auto's in de Prins Hendrikstraat plaatsmaken. Het trok de aandacht van overbuurman Lars Maxfield die de reddingsactie filmde.