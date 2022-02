Coronanieuws: 'Alleen nog coronatest nodig voor grote binnenevenementen'

14.30

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag toegenomen, met 102 tot 1656. Het is de derde dag op rij dat er sprake is van een stijging, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De toename van dinsdag is volledig toe te schrijven aan de verpleegafdelingen. Daar liggen nu 1475 mensen met corona onder de leden. Op de intensive cares bleef dit aantal 181, gelijk aan maandag. Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen.