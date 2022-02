Coronanieuws: iets meer dan helft Nederlanders achter coronabeleid

03.30

De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar onder druk van de omikrongolf en de nieuwe lockdown licht gekrompen. Althans dat is in doorsnee de verwachting van economen gepolst door persbureau Bloomberg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met een eerste raming over hoe de Nederlandse economie de voorbije periode precies heeft gepresteerd.